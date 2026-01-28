Депутат Боярский объяснил, как мошенники обходят ограничение числа sim-карт

Мошенники создают sim-боксы, оформляя их на "мертвые души"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мошенники создают sim-боксы с множеством sim-карт, оформляя их на "мертвые души". Это происходит из-за несвоевременного обновления баз данных, заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, выступая на "Инфофоруме".

Депутат напомнил, что с ноября 2025 года можно зарегистрировать не более 20 sim-карт на гражданина РФ и не более 10 - на иностранца. Однако правоохранители сейчас активно борются с мошенниками, которые используют sim-боксы - специальные установки сразу с сотнями sim-карт.

"Откуда берутся тогда там эти sim-карты, вот в чем вопрос, если мы 20 ограничены? Ответ простой - "мертвые души". Как можно на "мертвую душу" зарегистрировать sim-карту? Потому что, к сожалению, базы того же ЗАГС, базы паспортных данных обновляются не столь стремительно, как хотелось бы", - объяснил Боярский.