Самолет, летевший из Игарки в Диксон, вернулся в аэропорт вылета

Никто из пассажиров не пострадал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Воздушное судно, летевшее из Игарки в Диксон на севере Красноярского края, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня воздушное судно, следовавшее по маршруту Игарка - Диксон, совершило возврат в аэропорт вылета по технической причине. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Игарка", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились один член экипажа и 50 пассажиров, никто не пострадал. "Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - добавили в ведомстве.