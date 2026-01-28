В Горках Ленинских горела конюшня на площади 2,2 тыс. кв. м

По данным администрации, животных там не было

© Официальный канал МЧС России в Max/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в конюшне в Горках Ленинских в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, ул. Административная, д. 1. Предварительная площадь пожара - 4 520 кв. м. По данным администрации, животных в конюшне не было", - сказали в МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, горела кровля здания. Огонь тушат 29 человек и 10 единиц техники.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится конноспортивный клуб "Глория".

Позднее в ведомстве сообщили о локализации горения на площади 2,2 тыс. кв. м.

