В Верхней Пышме в ПВЗ Ozon произошел пожар

Открытое горение ликвидировали

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал МЧС России в Max/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожар произошел в пункте выдачи заказов Ozon в Верхней Пышме в Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Бажова, 28, к. 5. Происходит горение внутри здания пункта выдачи заказов "Озон", - сказали в МЧС.

Предварительная площадь пожара составляла 400 кв. м.

Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что огонь локализован на площади 900 кв. м. "Произошло распространение огня на кровлю", - добавили в МЧС.

Затем там уточнили, что открытое горение ликвидировали.

Пострадавших при пожаре нет, сообщили в пресс-службе компании. "К счастью, пострадавших нет. Мы находимся на связи с владельцем пункта выдачи", - говорится в сообщении. По словам представителей Ozon, предварительно причиной возгорания стало замыкание проводки. Сейчас на месте работают пожарные. "Мы компенсируем стоимость испорченных товаров клиентам и продавцам", - отметили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (15:23 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.