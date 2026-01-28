В Запорожской области изъяли партию немаркированных сигарет на 7,5 млн рублей

Фигуранты хранили табак в Бердянске в гараже, оборудованном под складское помещение

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области пресекли канал поставки и сбыта немаркированной табачной продукции в Запорожской области, изъяв при этом контрафактные сигареты на сумму свыше 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в составе группы лиц по предварительному сговору действовали жители Запорожской и Ростовской областей. Хранение табака осуществлялось в г. Бердянске в гараже, оборудованном под складское помещение, откуда он доставлялся на точки реализации. В ходе проверочной закупки и других мероприятий сотрудниками УФСБ изъяты порядка 57 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более 7,5 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.