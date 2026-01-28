В Подмосковье задержали курьера, похитившего более 4,9 млн рублей у бойца СВО

Злоумышленника арестовали, соучастники и другие эпизоды преступления устанавливаются

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Пушкине курьера мошенников, которые похитили более 4,9 млн рублей у участникам специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении противоправных действий установили и задержали 26-летнего жителя Москвы, который исполнял в преступной схеме роль курьера", - сказала она.

Петрова рассказала, что в полицию поступило заявление о мошенничестве от 25-летнего участника СВО. Сумма ущерба составила более 4,9 млн рублей.

"Установлено, что потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который убедил мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования", - сообщила начальник пресс-службы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ). Он арестован, соучастники и другие эпизоды преступления устанавливаются.