В Тверской области в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

ТВЕРЬ, 28 января. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с легковым автомобилем и тремя грузовиками на трассе М-10 в Торжокском округе Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, на 224-м км трассы М-10 "Россия" Торжокского муниципального округа Тверской области водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и совершил столкновение со стоящими тремя большегрузами.

"В результате ДТП погибла женщина 1969 года рождения и трое человек пострадало", - пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.