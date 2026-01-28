СК попросил арестовать москвича, призывавшего к терроризму

Обвиняемый признал вину в полном объеме

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи СК просят суд арестовать жителя столицы, который с помощью мессенджеров призывал к террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2023 года фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил для неограниченного круга лиц ряд публикаций в одном из мессенджеров. Согласно проведенному исследованию, они содержали признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды терроризма. Противоправные действия злоумышленника выявлены благодаря совместной работе следователей столичного ГСУ СК и оперативных сотрудников УФСБ России по городу Москве и Московской области, а также полиции. Обвиняемый признал вину в полном объеме. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.