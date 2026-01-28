Дом экс-главы ГИБДД Ставрополья выставили на торги за 9 млн рублей

Вместе с домом на аукцион выставлен земельный участок

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Дом, принадлежащий экс-главе ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову, выставили на продажу. Начальная цена трехэтажного здания составляет 9 млн рублей, следует из данных "ГИС торги".

"Имущество должника Сафонова А. Н.: индивидуальный жилой дом, площадь 232 кв. м, количество этажей 3. <...> Обременения реализуемого имущества: запреты на регистрационные действия, аресты, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации", - сообщается в сведениях о лоте.

Дом расположен в станице Новомарьевской Шпаковского округа недалеко от города Ставрополя. Вместе с домом на аукцион выставлен земельный участок. Шаг аукциона составляет чуть больше 90 тыс. рублей, задаток - 1 млн 355 тыс. рублей. Подать заявку на участие можно до 11 февраля 2026 года.

Согласно постановлению о передаче арестованного имущества на торги, с Сафонова в доход Российской Федерации должны быть взысканы 11,5 млн рублей.

Дело Сафонова в декабре 2023 года было передано из Ставропольского края в соседний регион, а именно - в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, он создал и возглавил организованное преступное сообщество. Участники сообщества получили взятки на сумму более 21,8 млн рублей. За вознаграждение водители грузовиков получали возможность беспрепятственно провозить грузы с различными нарушениями. В 2025 году суд приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 100 млн рублей. После рассмотрения дела из Верховного суда КЧР в Ставропольский край были направлены два исполнительных листа.