Экс-владельца "Порт Пермь" Батлера хотят заочно осудить

Обвинение просит приговорить его к девяти годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Гособвинение просит суд приговорить бывшего председателя совета директоров ОАО "Порт Пермь", гражданина Великобритании Чарльза Батлера к девяти годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Пермского края по итогам заседания по делу в Ленинском районном суде Перми.

"Гособвинение ходатайствовало в суде об избрании в отношении Батлера наказания в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 900 тыс. рублей, а также об удовлетворении исковых требований потерпевших по взысканию ущерба", - сообщили в прокуратуре региона.

Батлеру заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, с 2009 по 2012 год он организовал хищение активов ОАО "Порт Пермь" посредством безвозмездной передачи объектов недвижимости в собственность подконтрольных организаций. Таким образом, с баланса были выведены земельные участки и объекты портовой инфраструктуры на общую сумму свыше 1 млрд рублей. В результате компания утратила ключевые производственные мощности, необходимые для нормального функционирования и работы порта.

На стадии расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия и сейчас находится в розыске. В 2022 году по инициативе Генпрокуратуры 79% акций ОАО "Порт Пермь" были изъяты из незаконного владения структур Батлера и обращены в доход России.