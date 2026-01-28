Руководитель астраханской фирмы возместит ущерб от кражи полезных ископаемых

Мужчина компенсирует 20 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Астрахани признал руководителя коммерческой организации, ведущей деятельность в сфере недропользования, виновным в краже полезных ископаемых на сумму 20 млн рублей. Мужчина приговорен к трем годам колонии и возместит причиненный ущерб, сообщила пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

"Руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере недропользования, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). <...> Общий объем незаконно извлеченных ископаемых превысил 94 тыс. куб. м, размер причиненного ущерба составил 20 млн рублей. Суд согласился с мнением гособвинителя <...> и назначил руководителю наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил исковое заявление о возмещении причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что руководитель коммерческой организации в 2020-2024 годах организовал незаконную добычу полезных ископаемых за пределами границ лицензионного участка, предоставленного его организации. Добыча осуществлялась на земельных участках, находящихся во владении муниципалитета, без соответствующего разрешения.

Кроме того, суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере разработки месторождений и добычи полезных ископаемых, сроком на два года.