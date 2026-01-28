Бастрыкин завел дело против судьи районного суда Сочи за превышение полномочий

В уголовном деле семь эпизодов преступлений Валерия Слуки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи районного суда Сочи Валерия Слуки за превышение должностных полномочий и заведомо неправосудные решения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В сообщении говорится, что Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей России возбудил уголовное дело по семи эпизодам преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 286, частью 1 стать 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение "заведомо неправосудных решений") против судьи Центрального районного суда Сочи. Полномочия Слуки "досрочно прекращены".

По версии следствия, в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022, превышая должностные полномочия, судья Слука, нарушив территориальную подсудность, необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. Без исследования доказательств, фактического рассмотрения, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, им были вынесены семь заведомо неправосудных решений, которые повлекли незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности. В апелляционной инстанции решения судьи Слуки отменили, приняли новые решения об отказе в удовлетворении исков, земельные участки вернули в муниципальную собственность. По уголовному делу проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепление доказательственной базы.