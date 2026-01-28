Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Салехарде увеличилось до четырех

Решается вопрос временного размещения жителей в гостиницах города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре в жилом многоквартирном доме в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа увеличилось до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщалось о трех пострадавших. "Медицинская помощь потребовалась четырем жильцам", - говорится в сообщении.

Решается вопрос временного размещения жителей в гостиницах города.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение, тушение пожара продолжается. Из здания самостоятельно эвакуировались 25 жильцов. Еще 12, в том числе трое детей, были спасены сотрудниками МЧС.