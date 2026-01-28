В Южноукраинске намерены снести памятник Курчатову

На его месте, в частности, предлагают разместить скульптуру "Мирный атом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти города Южноукраинска Николаевской области на Украине планируют снести памятник советскому физику, одному из основоположников использования атомной энергии в мирных целях Игорю Курчатову. Об этом сообщили в местном горсовете.

"В дальнейшем предлагаем провести опрос по варианту памятного знака, который можно установить вместо демонтированного", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Там предлагают заменить памятник Курчатову скульптурой "Мирный атом" или памятником украинскому специалисту в области атомной энергетики Владимиру Фуксу, который в 1976-1998 годы был директором Южно-Украинской АЭС.

Южноукраинск - город-спутник Южно-Украинской АЭС, построенной в 1975-1982 годах и расположенной на берегу реки Южный Буг. В 1976 году было образовано поселение энергетиков Константиновка-2, в 1987 году его преобразовали в город Южноукраинск. Сам Южноукраинск уже столкнулся с так называемой декоммунизацией, в ходе которой власти Украины стали бороться со всем, что напоминало о советском периоде в истории страны. В 2022 году комиссия по переименованию постановила, что название города "не соответствует нормам украинского языка" и должно быть изменено. В октябре 2024 года Верховная рада приняла решение писать название города в соответствии с правилами украинского языка.

Так называемый закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году, начался демонтаж советских мемориалов и переименование топографических объектов. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.