Имущество экс-замглавы Росавтодора Самарьянова изъяли в доход государства

При проверке прокуратура узнала о приобретении Андреем Самарьяновым и его близкими движимого и недвижимого имущества на общую сумму, превышающую их законный доход

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января /ТАСС/. Петербургский суд по иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства имущество бывшего замруководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и его родственников, полученное, по данным надзорного ведомства, на неподтвержденные доходы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск Генеральной прокуратуры к Андрею Самарьянову, Наталье Самарьяновой, Юрию Андрееву, Ольге Самарьяновой и Тамаре Самарьяновой. Суд иск удовлетворил. В доход государства обращены квартира и два машино-места в Москве, четыре автомобиля ("Ауди", два БМВ, "Мерседес"), 5 квартир, 7 машино-мест и доля в машино-месте, 5 долей в нежилых помещениях в Санкт-Петербурге, участок с домом в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

О принятии иска к производству и обеспечительных мерах по нему сообщалось 27 ноября.

Из заявления следовало, что при проверке в Росавтодоре прокуратура узнала о приобретении Самарьяновым и его близкими движимого и недвижимого имущества на общую сумму, превышающую их законный доход. Отмечалось, что с 2009 по 2023 год доходы ответчиков составили чуть более 60 млн рублей, а стоимость их имущества, при условии его отсутствия до вступления Самарьянова в должность, более 250 млн рублей (рыночная - 430 млн рублей). Публично значимые должности, исполнение служебных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, Самарьянов занимал с 2006 года.