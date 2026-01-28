Экс-главу ивановского департамента ЖКХ объявили в розыск

Владислав Мартьянов нарушил меру пресечения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший руководитель департамента ЖКХ Ивановский области Владислав Мартьянов нарушил меру пресечения. Он объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Можем подтвердить, что нарушил [меру пресечения] и объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.

Бывший глава департамента ЖКХ Ивановской области, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), проходит фигурантом по уголовному делу о превышении должностных полномочий при заключении выгодных контрактов для подрядчиков с областным фондом капремонта.