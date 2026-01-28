ТАСС: следствие требует заочного ареста бывшего вице-президента ОКР Билалова

Мужчину обвиняют в мошенничество в особо крупном размере, отметили в правоохранительных органах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следствие требует заочно арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главы совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ходатайство следствия о заочном аресте Билалова А. Г., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), поступило в Тверской суд Москвы", - сообщил собеседник агентства.

В Тверском суде ТАСС подтвердили поступление материалов о заочном аресте Билалова, но от других комментариев отказались. По имеющимся данным, обвиняемый может находиться в США.

Билалов до февраля 2013 года возглавлял компанию "Курорты Северного Кавказа" и занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России, его брат Магомед Билалов был заместителем председателя правления компании "Красная Поляна". При этом реальным собственником последней федеральные чиновники называли его старшего брата Ахмеда Билалова.

"Красная поляна" до лета 2012 года являлась подрядчиком при строительстве части олимпийских объектов в Сочи, в том числе комплекса трамплинов "Русские горки". Из-за отставания от графика и более чем четырехкратного превышения запланированной стоимости строительства объектов Билалов был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны посетившего стройку в 2013 году президента РФ Владимира Путина. Впоследствии завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.

В 2013 году МВД России возбудило уголовное дело против братьев Билаловых. Им заочно было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). В 2016 году в СМИ появилась информация о прекращении дела в отношении Билаловых. Однако МВД ее опровергло, сообщив тогда, что братья объявлены в розыск. Вместе с тем суды решений о заочном аресте Билаловых не принимали. По уголовному делу был арестован, а затем отпущен бывший гендиректор ОАО "Красная Поляна" Станислав Хацкевич, его уголовное дело так и не было передано в суд.