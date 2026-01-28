Бывшего вице-президента ОКР Билалова объявили в международный розыск

Ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве

Ахмед Билалов © Александра Мудрац/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи заочно предъявили обвинение в мошенничестве бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР) и главе совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеду Билалову. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, бывший российский чиновник объявлен в международный розыск.

"Предъявлено заочно обвинение в отношении Билалова Ахмеда Гаджиевича, 19.11.1970 г. р., в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество) <…> от следствия скрылся. Объявлен в федеральный розыск, а затем - в международный розыск", - говорится в материалах дела.

Как следует из соответствующей базы МВД, Билалов был переобъявлен в розыск, так как ранее уже попал в поле зрения российских правоохранителей по первоначальному составу обвинения в совершении мошенничества.

Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать Билалова заочно сроком на два месяца либо с момента его задержания, либо экстрадиции на территорию РФ.

Билалов до февраля 2013 года возглавлял компанию "Курорты Северного Кавказа" и занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России, его брат Магомед Билалов был заместителем председателя правления компании "Красная Поляна". При этом реальным собственником последней федеральные чиновники называли его старшего брата Ахмеда Билалова. "Красная поляна" до лета 2012 года являлась подрядчиком при строительстве ряда олимпийских объектов в Сочи, в том числе комплекса трамплинов "Русские горки". Из-за отставания от графика и более чем четырехкратного превышения запланированной стоимости строительства объектов Ахмед Билалов был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны посетившего стройку в 2013 году президента РФ Владимира Путина. Впоследствии завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.

В 2013 году МВД России возбудило уголовное дело против братьев Билаловых. Им заочно было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). В 2016 году в СМИ появилась информация о прекращении дела в отношении Билаловых. Однако МВД ее опровергло, сообщив тогда, что братья объявлены в розыск. Вместе с тем суды решений о заочном аресте Билаловых не принимали. По уголовному делу был арестован, а затем отпущен бывший гендиректор ОАО "Красная поляна" Станислав Хацкевич, его уголовное дело так и не было передано в суд.

