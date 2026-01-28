В Якутске проверят информацию о рождении ребенка у регистратуры медучреждения

Младенец упал на пол и получил травмы, следует из сообщений СМИ

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию, распространяющуюся в соцсетях и СМИ, о рождении ребенка у регистратуры медучреждения в Якутске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Проверка <...> организована", - сообщили в прокуратуре.

В соцсетях и СМИ приводится информация о том, что женщина родила, стоя у регистратуры медучреждения в Якутске, младенец упал на пол и получил травмы. Сообщается, что схватки у женщины начались у регистратуры, сотрудница которой в тот момент потребовала документы.