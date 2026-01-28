Для признавшего вину фигуранта дела блогера Лерчек требуют четыре года колонии

Также ему просят назначить штраф 1 млн рублей

Роман Вишняк © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Прокурор требует приговорить к четырем годам колонии фигуранта дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Романа Вишняка в особом порядке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу назначить Вишняку наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - сказала гособвинитель в ходе выступления в прениях сторон. Она просила учесть помощь Вишняка следствию, в том числе то, что он дал показания на саму Лерчек, но при этом назначить реальный срок заключения.

Адвокаты подсудимого просили назначить Вишняку наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор обвиняемому огласят 29 января в 10:00 мск.

Гагаринский суд Москвы рассматривает дело Вишняка в особом порядке.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и его бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Дело Вишняка выделено в отдельное производство.