В Чернигове отключат горячую воду, чтобы перенаправить мощности на отопление

Дефицит возник из-за повреждения объектов критической инфраструктуры

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Горячее водоснабжение отключат в Чернигове на севере Украины с 30 января из-за дефицита тепловой мощности. Как пояснили в городской компании "Теплокоммунэнерго", все ресурсы будут перенаправлены на сохранение подачи тепла.

"С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Такое решение принято в связи с дефицитом тепловой мощности в городе. <...> В таких условиях ресурсов недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячим водоснабжением", - говорится в сообщении на сайте компании.

Там пояснили, что дефицит тепловой мощности возник из-за повреждений объектов критической инфраструктуры. Ситуацию усугубляют надвигающиеся морозы.

Утром по итогам совещания Владимир Зеленский выделил Чернигов среди городов, в которых сложилась наиболее тяжелая ситуация с электро- и теплоснабжением.

На Украине объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно вводят многочасовые плановые отключения электричества из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. В случае возникновения дефицита или перегрузки системы вводятся бессрочные аварийные отключения.