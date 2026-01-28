В Казани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Автомобиль каршеринга столкнулся с пассажирским электропоездом на железнодорожном переезде в Кировском районе Казани. Проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, днем 28 января на переезде, расположенном на перегоне станций Лагерная - Новое Аракчино, автомобиль Chery Tiggo столкнулся с пассажирским электропоездом № 7007, следовавшим по маршруту Казань - Канаш. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

"Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.