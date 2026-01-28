В Мурманске ликвидировали возгорание газового коллектора

Эвакуированные жильцы начали возвращаться в свои дома

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 28 января. /ТАСС/. Возгорание газового коллектора в одном из дворов на улице Аскольдовцев в Мурманске ликвидировано. Эвакуированные жильцы начали возвращаться в свои дома, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар ликвидирован в 16:55 мск. На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения. Граждане возвращаются в свои дома", - говорится в сообщении.

Возгорание на газовом коллекторе произошло утром 28 января в одном из дворов на улице Аскольдовцев в Мурманске и было оперативно локализовано на площади 35 кв. м. Всего было эвакуировано 30 жильцов близлежащих домов. Пострадавших нет.