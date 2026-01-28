Двум причастным к операции СБУ "Паутина" продлили арест

Михаила Рюмина и Сергея Канурина перевозили в фурах FPV-дроны, с помощью которых были атакованы российские военные аэродромы в нескольких регионах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 1 мая продлил заключение под стражей дальнобойщиков Михаила Рюмина и Сергея Канурина, обвиняемых в причастности к террористической атаке СБУ на российские аэродромы летом 2025 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также Что известно о терактах Киева в отношении российских аэродромов

"Продлить обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 мая", - говорится в решении суда.

По данным следствия, Рюмин и Канурин перевозили в фурах FPV-дроны, с помощью которых были атакованы российские военные аэродромы в нескольких регионах. Дроны были спрятаны в крышах перевозимых в фурах каркасных домов.

1 июня 2025 года СБУ предприняла атаку при помощи FPV-дронов на российские военные аэродромы. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, операцией, которая получила название "Паутина" и была проведена за день до начала переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, руководили британские спецслужбы. Бортников отмечал, что британская сторона обеспечила последующее информационное сопровождение операции, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.