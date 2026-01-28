Обвиняемые в атаке на военные аэродромы РФ заявили, что их использовали втемную

По словам дальнобойщиков Михаила Рюмина и Сергея Канурина, они не знали, что везли в фурах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дальнобойщики Михаил Рюмин и Сергей Канурин, обвиняемые в совершении террористического акта группой лиц по заданию СБУ, заявили в ходе судебного заседания, что их использовали втемную. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

"Меня использовали втемную. Я не знал, что скрыто в грузе", - сказал Рюмин на заседании. Канурин также заявил, что не знал, что везет в фуре.

Ранее Басманный суд Москвы продлил заключение под стражей в отношении Рюмина и Канурина, обвиняемых в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, до 1 мая.

По данным следствия, Рюмин и Канурин перевозили FPV-дроны, с помощью которых были атакованы российские военные аэродромы в нескольких регионах. Дроны были спрятаны в крышах каркасных домов, которые перевозили обвиняемые в фурах.

1 июня 2025 года СБУ предприняла атаку при помощи FPV-дронов на российские военные аэродромы в нескольких регионах. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, операцией, которая получила название "Паутина" и была проведена за день до начала переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, руководили британские спецслужбы. Бортников отмечал, что британская сторона обеспечила последующее информационное сопровождение операции, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.