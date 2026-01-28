Мосгорсуд оставил под арестом экс-владельца банка "Югра" Хотина по второму делу

Алексея Хотина обвиняют в в особо крупном мошенничестве и создании организованной преступной группы

Редакция сайта ТАСС

Алексей Хотин © Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение продлить арест бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину по второму уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд 28 января 2026 года оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей до 9 марта 2026 года в отношении Хотина Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (создание ОПГ и особо крупная растрата)", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование по второму уголовному делу бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и создании организованной преступной группы (ст. 210 УК РФ). Уголовное дело состоит из 130 томов.

Кроме Алексея Хотина и Александра Филинкова, которому по просьбе следствия мера пресечения изменена с ареста на запрет определенных действий, по этому делу проходят замдиректора по финансам компании "Дульсима" Александр Андрианов, исполнительный директор ООО "Юганскнефтегазгеофизика" Андрей Потапов, заместитель гендиректора ООО "Юкатекс-Югра" Алексей Егоров и замдиректора этой организации Сергей Серых. По данным следствия, топ-менеджеры подконтрольной Алексею Хотину компании "Русь-Ойл" продали за границу около 1,5 млн тонн находящейся под арестом нефти почти на 60 млрд рублей, присвоив выручку.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей.