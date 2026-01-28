Число пострадавших в массовом ДТП под Тюменью увеличилось до пяти

Двое находятся в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 января. /ТАСС/. Число пострадавших в массовом ДТП с участием большегрузов, фурой и двумя автомобилями на 32-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский Тюменской области увеличилось до пяти. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Ранее в областной Госавтоинспекции сообщали ТАСС об одном погибшем и четырех пострадавших.

"На месте ДТП медики констатировали смерть одного человека. Всего в аварии пострадали пять человек: одному помощь оказана на месте, четверых пациентов доставили в ОКБ № 2. Из них два пациента в тяжелом состоянии госпитализированы в профильное отделение, еще два - в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, фура Volvo выехала на встречную полосу и по касательной задела автомобиль "Лада Гранта". Затем произошло столкновение с "Камазом" и автомобилем Audi A6, после чего последовал лобовой удар с "Газелью Next". В результате аварии Volvo съехала в кювет и врезалась в дерево, водитель заблокирован в кабине, его пытаются спасти.

Движение на данном участке трассы перекрыто. Госавтоинспекция советует использовать альтернативный маршрут по федеральной трассе Тюмень - Омск.