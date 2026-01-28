По делу о терактах на военных аэродромах РФ установили семь фигурантов

По делу проходят Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александр Зайцев, Андрей Мереурьев, Василий Пытиков, а также Артем и Екатерина Тимофеевы, которые находятся в международном розыске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Прокурор в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения дальнобойщикам Михаилу Рюмину и Сергею Канурину, обвиняемым в совершении террористического акта группой лиц по заданию СБУ, объявил о семи фигурантах в уголовном деле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

Читайте также Что известно о терактах Киева в отношении российских аэродромов

"По уголовному делу проходит семь фигурантов: Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александр Зайцев, Андрей Мереурьев, Василий Пытиков. Также Артем Тимофеев и Екатерина Тимофеева, которые находятся в международном розыске", - сказал прокурор.

Также устанавливаются другие причастные к совершению преступления.

Ранее Басманный суд Москвы продлил заключение под стражей в отношении Рюмина и Канурина, обвиняемых в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, до 1 мая.

По данным следствия, Рюмин и Канурин перевозили FPV-дроны, с помощью которых были атакованы российские военные аэродромы в нескольких регионах. Дроны были спрятаны в крышах каркасных домов, которые перевозили обвиняемые в фурах.

1 июня 2025 года СБУ предприняла атаку при помощи FPV-дронов на российские военные аэродромы в нескольких регионах. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, операцией, которая получила название "Паутина" и была проведена за день до начала переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, руководили британские спецслужбы. Бортников отмечал, что британская сторона обеспечила последующее информационное сопровождение операции, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.