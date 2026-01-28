Белгородский суд ужесточил приговор виновнику ДТП, в котором погиб фельдшер

Виновному назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении

БЕЛГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Белгородский областной суд по апелляционному представлению ужесточил приговор местному жителю, который столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего погиб фельдшер. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее приговором Октябрьского районного суда Белгорода мужчина был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к принудительным работам на один год шесть месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года шесть месяцев.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о мягкости назначенного наказания и назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее было установлено, что в апреле в Белгороде на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой, двигаясь с включенной сиреной и проблесковыми маячками, автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Mercedes, который проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся. В ДТП пострадали медсестра и медик, фельдшер умер на месте происшествия.