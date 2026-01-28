В Петербурге бизнесмен получил условный срок за легализацию более 500 мигрантов

Также Валерий Урбан принял участие в отмывании доходов от преступления

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку со штрафом и конфискацией 45 млн рублей индивидуального предпринимателя Валерия Урбана, который вместе с подельниками легализовал пребывание в России под видом студентов частного вуза более 500 иностранцев, а также принял участие в отмывании доходов от преступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Урбан вину признал, раскаялся в содеянном, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также изъяты и обращены в собственность государства 45 285 000 рублей, полученные злоумышленниками в результате преступлений.

О задержании Урбана и двух его предполагаемых соучастников - 46-летнего ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института и уроженца одного из государств Ближнего Востока с тройным гражданством - ТАСС сообщал в ноябре 2024 года. Тогда они были заключены под стражу, а позже переведены под домашний арест. Уголовные дела в отношении подельников Урбана суд рассматривает отдельно.

Как установило следствие, фигуранты искали иностранцев, которые желали продлить срок пребывания на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагали оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. Урбан по договору о сотрудничестве с институтом выполнял функцию агента по привлечению абитуриентов, в том числе иностранных, желавших обучаться в заведении на платной основе. На деле контракт ИП с вузом был прикрытием преступной схемы: деньги, проводимые по бумагам как оплата студентов за обучение и агентская комиссия, были платой за незаконное оформление учебных виз, на основании которых мигранты незаконно въезжали в Россию и находились на ее территории. Всего с января 2020 года по ноябрь 2024 года фигуранты легализовали 501 гражданина из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Как ранее отмечали в полиции, все фиктивные учебные визы иностранцев к настоящему времени аннулированы, а сами они внесены в реестр контролируемых лиц.