В Сочи на время следствия арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко

Решения обжалованы, материалы переданы судьям Краснодарского краевого суда

Редакция сайта ТАСС

Депутат Госдумы Андрей Дорошенко © Официальный Telegram-канал депутата Госдумы Андрея Дорошенко

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко, следует из данных суда.

Согласно данным суда, удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В обоих случаях решения обжалованы, материалы 28 января переданы судьям Краснодарского краевого суда.

Под стражу взяты дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко, уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах. Суть предъявленных обвинений пока не разглашается в интерсах следствия.

Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

О деле Вороновского

Центральный районный суд в Сочи ранее принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого по уголовному делу о получении взятки, предварительное заседание назначено на 12 февраля.

Согласно материалам иска, Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и Министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску проходят также депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и еще ряд лиц, которые, по данным Генпрокуратуры, участвовали в получении незаконных доходов или в оформлении на себя полученного в результате коррупции имущества.

Вороновский, по данным Генпрокуратуры, распределял государственные (муниципальные) заказы не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению, требуя в качестве обязательного условия деньги за доступ к выполнению работ по транспортной инфраструктуре края. При проведении аукционов с завышенной стоимостью работ по строительству и ремонту дорог Вороновский обеспечивал выбор фирм, организовывал им признание победителями торгов и заключение госконтрактов. Дорошенко и Карпенко, по данным Генпрокуратуры, по протекции Вороновского возглавляли краснодарскую краевую ассоциацию "Союз дорожников Кубани", членство в которой было обязательным условием для участия в закупках.

Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах.