ТАСС: в Петербурге задержали двух человек за создание узла техподдержки мошенников

Они помогли аферистам в хищении у россиян более 30 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали двух жителей Ленинградской области, которые, по оперативным данным, создали центр технической поддержки для группировки телефонных мошенников и помогли им в хищении у россиян более 30 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Задержаны мужчина 1997 года рождения и девушка 2005 года рождения. В ходе обыска у них изъяли 2 сим-бокса и более 600 сим-карт. По нашим данным, фигуранты организовали техподдержку членов группировки, которая занималась дистанционным хищением денег у граждан России. Потенциальным жертвам рассылали сообщения и звонили под видом различных государственных структур для выманивания кодов доступа от банковских приложений. Таким образом преступники похитили более 30 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пуска трафика или виртуальной телефонной станции) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).