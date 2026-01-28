В Калуге осудили сотрудников военной комиссии за взятки по 62 эпизодам

КАЛУГА, 28 января. /ТАСС/. Калужский районный суд вынес приговор в отношении сотрудниц врачебно-военной комиссии (ВВК), обвиняемых в получении взяток по 62 эпизодам. Главная фигурантка приговорена к девяти годам шести месяцам колонии, двое других обвиняемых - к восьми годам щести месяцам и семи годам семи месяцев лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Калужской области.

Согласно материалам дела, гражданка Г., врач У. и сотрудник бухгалтерии К., действуя в составе организованной группы, с 2020 по 2023 год систематически получали денежные средства за фальсификацию диагнозов призывников и их освобождение от службы в армии. Так, суд квалифицировал действия Г. по восьми эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), 30 эпизодам получения взяток группой лиц в крупном и особо крупном размере, а также по 24 эпизодам служебного подлога и покушения на эти преступления. Врачу У., частично признавшей вину, вменялся аналогичный состав преступлений. Сотрудник бухгалтерии К. обвинялась по пяти эпизодам получения взяток и шести эпизодам подлога.

"В результате рассмотрения уголовного дела суд пришел к выводу о виновности подсудимых и назначил наказания: Г. - в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3,5 млн рублей; У. - в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей; К. - в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении суда.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.