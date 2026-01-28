В Тверской области задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин

Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 28 января. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин, которые были обнаружены накануне при тушении пожара в квартире в Нелидове Тверской области, на их телах зафиксировали признаки криминальной смерти. Об этом сообщает СК по региону.

"Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "д", "е", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, из корыстных побуждений). Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан в кратчайшие сроки. Им оказался мужчина 1974 года рождения, местный житель", - говорится в сообщении.

Накануне при тушении пожара одной из квартир были обнаружены тела двух мужчин с признаками криминальной смерти. По версии следствия, в ночь на 27 января между убитыми и задержанным, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Последний, вооружившись ножом, а также твердым тупым предметом, нанес множественные удары по голове и телу знакомым. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджег квартиру, после чего покинул место преступления.

"Следствием решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения в совершении инкриминируемого преступления", - отметили в СК.