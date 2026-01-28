ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Под Тулой при пожаре в квартире погибли два человека

Их личности устанавливаются
17:37

ТУЛА, 28 января. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома на улице Усова в поселке Молодежный в Туле. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тульской области.

"При пожаре в поселке Молодежный городского округа Тула погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже жилой пятиэтажки на улице Вадима Усова в поселке Молодежный городского округа Тула. Пожар был оперативно потушен. 

