В Британии россиянина признали виновным в избиении знакомой сына Трампа

При этом Матвей Румянцев признан невиновным в изнасиловании и намеренном удушении девушки, имя которой не разглашается, а также еще одном случае изнасилования, сообщила вещательная корпорация Би-би-си

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Гражданин России Матвей Румянцев, проживавший в Лондоне, признан виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине и препятствовании правосудию в рамках дела, в котором также фигурирует младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на вердикт, вынесенный Королевским судом лондонского района Снэрсбрук.

При этом 22-летний Румянцев признан невиновным в изнасиловании и намеренном удушении девушки, имя которой не разглашается, а также еще одном случае изнасилования. Как сообщил во время слушаний представитель обвинения, причиной конфликта послужила ревность Румянцева к Бэррону Трампу, который, по его собственным словам, познакомился с неназванной женщиной в соцсетях и поддерживал с ней дружеские отношения. Именно сын президента США сообщил в полицию об агрессии со стороны бывшего спортсмена - по информации СМИ, россиянин ранее занимался смешанными единоборствами. Согласно показаниям в суде, Бэррон Трамп стал свидетелем физического насилия во время разговора со своей подругой по сервису Facetime, после чего позвонил по экстренному номеру 999 и сказал операторам: "Мне только что звонила девушка, которую я знаю. Ее избивают". Сам он в суде показаний не давал.

Звонок в полицию был сделан в ночь с 17 на 18 января 2025 года. Бэррон Трамп сообщил адрес подруги и заявил, что речь идет о "чрезвычайной ситуации". После этого полицейские прибыли на место. Давая показания в суде, женщина подчеркнула, что звонок Трампа-младшего "спас ей жизнь".

В ходе заседания выяснилось, что она встречалась с Румянцевым на протяжении полугода до этого инцидента. Спустя несколько месяцев женщина обвинила спортсмена в двух случаях изнасилования, один из которых якобы произошел в ноябре 2024 года, а другой - за несколько часов до приезда полиции в январе 2025 года.

Сам обвиняемый во время заседания признал, что "он в определенной мере испытывал ревность" к Бэррону Трампу. Что же касается женщины, то она, согласно представленным в суде документам, жила в последние год в нескольких странах, включая Россию, а также посещала свою семью в США.

Обвинение в препятствовании правосудию касается попытки, которую Румянцев, уже находившийся в заключении, якобы предпринял, чтобы оказать давление на женщину с целью отзыва показаний. Срок наказания Румянцеву будет оглашен позднее.