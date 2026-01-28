В Нязепетровске в колодце нашли тело ребенка

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела девятилетнего мальчика в колодце в Нязепетровске Челябинской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Ранее местные СМИ сообщали, что ребенок перестал выходить на связь после окончания уроков в школе, его мать обратилась в полицию. Тело ребенка после поисковых мероприятий обнаружили в колодце.

"Следователем следственного отдела по городу Верхний Уфалей СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники мальчика. В региональной прокуратуре сообщили о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца.