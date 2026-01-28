В Воронежской области объявляли ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Воронежской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые воронежцы, внимание! В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - писал глава региона.

Позже он сообщил в Telegram-канале, что режим ракетной опасности отменили.

