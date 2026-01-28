Варшавский суд отклонил ходатайство защиты археолога Бутягина об отводе судьи

Процесс будет продолжен с участием судьи Дариуша Любовского, сообщили близкие археолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты арестованного в Польше археолога Александра Бутягина об отводе судьи от рассмотрении дела об экстрадиции. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

"Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты об отводе судьи от рассмотрения дела об экстрадиции Александра. Процесс будет продолжен с участием судьи [Дариуша] Любовского", - говорится в сообщении.

Близкие также отметили, что на следующем судебном заседании об экстрадиции, дата которого еще не назначена, Бутягин будет присутствовать лично.

Как отметил адвокат Бутягина, чьи слова приводят близкие археолога, решение об отводе судьи может приниматься без уведомления сторон о дате заседания, однако если такая информация становится известна, защита может участвовать в заседании. "Мы предприняли все возможные шаги, чтобы присутствовать. <...> Судья не был обязан нас уведомлять, однако процедура могла быть организована так, чтобы дать стороне защиты возможность участия. Этого не произошло", - цитируют адвоката близкие Бутягина.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.