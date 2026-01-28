В Орле допросили представителей потерпевших по делу советника губернатора Лежнева

ОРЕЛ, 28 января. /ТАСС/. Советский районный суд Орла начал допрос представителей потерпевших по уголовному делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, фигурантом которого выступает советник главы региона Сергей Лежнев, передает корреспондент ТАСС.

Гособвинение считает, что в период с марта 2019 года по сентябрь 2021 года Лежнев, действуя по предварительному сговору со своим знакомым, ввел в заблуждение представителей ряда коммерческих организаций о необходимости оказания благотворительной помощи на развитие инфраструктуры и благоустройство региона.

"Если эти деньги разворованы и не пошли в фонд, мы считаем себя потерпевшими, но мы не знаем судьбу этих денег", - сказал представитель компании "Щелково-агрохим", которая переводила средства в фонд "Орловщина" в размере 3 млн рублей.

Представители компаний Kerama Marazzi, АПК "Юность", "Агрофирма Мценская" также сообщили, что они перечисляли средства в фонд "Орловщина" в размере 2,5 млн рублей, 3 млн и 1 млн рублей соответственно.

В обвинительном заключении по делу, в частности, отмечалось, что из перечисленных представителями бизнес-сообщества на указанные цели средств было похищено более 21 млн рублей. По версии следствия, полученные в результате преступных действий деньги распределялись между участниками преступного сообщества.

В зависимости от роли и степени участия 10 фигурантов дела, включая советника главы Орловской области Лежнева, обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следующим этапом судебного процесса станет допрос представителей потерпевших по делу.