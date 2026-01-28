С экс-главы "Укрэнерго" сняли электронный браслет

При этом для Владимира Кудрицкого сохраняются процессуальные ограничения: он должен сдать загранпаспорт, являться по вызову и не общаться со свидетелями по делу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения бывшему председателю правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому, сняв с него электронный браслет. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

При этом для Кудрицкого сохраняются процессуальные ограничения: он должен сдать загранпаспорт, являться по вызову и не общаться со свидетелями по делу. Сама мера пресечения продлена еще на два месяца с возможностью внесения залога в размере 7 млн гривен (около $164 тыс.).

В конце октября прошлого года Кудрицкий был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований Украины, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник, бизнесмен Игорь Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. 29 октября суд задержал его на два месяца с правом внесения залога в размере 13,7 млн гривен (около $325 тыс.), который за него позже внесли. Сам он заявлял, что власти пытались переложить на него ответственность за плохую подготовку энергосистемы страны к зиме.