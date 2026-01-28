В Максимильяновке ДНР при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона

ДОНЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Мирный житель ранен в Максимильяновке Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского беспилотника, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Населенный пункт Максимильяновка, Кураховский муниципальный округ: в результате атаки ударного БПЛА ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении.