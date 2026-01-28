В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

Авиакомпания Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации

МЕХИКО, 28 января. /ТАСС/. Авиационные власти Колумбии потеряли контакт с самолетом местной авиакомпании Satena, выполнявшим внутренний рейс. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в Х.

"Самолет, выполнявший рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья <...> в последний раз выходил на связь с управлением воздушным движением в 11:54 (19:54 мск) 28 января", - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709, которое эксплуатируется компанией SEARCA, находятся 15 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в пункте назначения около 20:05 мск.

Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации. Ведутся поисковые работы при координации с Центром управления Воздушно-космических сил Колумбии и Управлением гражданской авиации для установления местонахождения борта.