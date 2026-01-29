В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Угрозу объявляли в 22:04 мск 28 января

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 29 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА снят на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Гусев добавил, что отменена непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском районе.

Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 22:04 мск 28 января, а непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском районе - в 22:09 мск.