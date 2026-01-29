В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
02:05
ВОРОНЕЖ, 29 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА снят на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Гусев добавил, что отменена непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском районе.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 22:04 мск 28 января, а непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском районе - в 22:09 мск.