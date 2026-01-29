Kyodo: в Японии в смертельном ДТП оказался замешен правительственный автомобиль

Инцидент произошел 22 января, один человек погиб и еще шесть пострадали

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Служебный автомобиль, относящийся к аппарату кабинета министров Японии, стал фигурантом крупного ДТП в центре Токио, в результате которого погиб один человек и еще несколько пострадали. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел 22 января, но об участии в ДТП правительственного авто стало известно только сейчас. По данным источников агентства в полиции, правительственное авто проехало на красный свет со скоростью 130 км/ч и врезалось в такси. Всего по цепной реакции в ДТП попали шесть автомобилей, включая мусоровоз. Ограничение скорости на том участке дороги в центре Токио - 60 км/ч. В результате происшествия погиб пассажир такси, еще шесть человек пострадали. По данным следствия, находившийся за рулем служебного автомобиля 69-летний водитель находится в больнице.

Официальных комментариев от японских властей по этой теме не поступало.