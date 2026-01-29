В Каменске-Шахтинском и Каменском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в городе Каменске-Шахтинском и Каменском районе Ростовской области. Беспилотная опасность сохраняется в регионе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе. На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!" - написал он в своем Telegram-канале.