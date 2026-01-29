Экс-начальника научного центра МО Рутько просят приговорить к 16 годам

Его обвиняют в получении взяток на сумму 30,2 млн рублей и превышении должностных полномочий

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Военный прокурор просит приговорить бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток на сумму 30,2 млн рублей и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений, к 16 годам лишения свободы. Об этом сказано в судебном документе Московского гарнизонного военного суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Прошу суд признать Игоря Рутько виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также преступления, предусмотренного пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений) и назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 млн рублей. Также прошу суд лишить Игоря Рутько воинского звания полковник и государственных наград, запретить занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет и конфисковать сумму взятки в размере 30 272 000 [рублей]", - сказано в документе.

Сообщается, что Рутько заключил досудебное соглашение, дело рассматривается в особом порядке. В настоящее время он находится под домашним арестом.

По данным следствия, в 2014 году для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько издал приказ о создании специальной группы сотрудников института. Им были определены конкретные функции и установлена ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате за дополнительный объем работ.

В группу вошли старший научный сотрудник института Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя, и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов, возглавивший специальную группу. Следствие считает, что не позднее 31 декабря 2014 года Бобров разработал план совершения коррупционных преступлений и предложил Рутько и Долгову создать организованную преступную группу.

По версии обвинения, Бобров подыскивал сотрудников института, готовых за взятку войти в специальную группу и получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. Он также получал и распределял незаконные денежные средства. Долгов подписывал документы о назначении надбавок и согласовывал их с Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат. А размер взяток, по данным следствия, зависел от величины ежемесячной надбавки.