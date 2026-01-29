WSJ: ФБР задержало участника Олимпиады по подозрению в обороте наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) провело в Мексике операцию по задержанию канадца Райана Веддинга, обвиняемого в организации транснациональной операции по незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, Веддинг долгое время находился под защитой крупного мексиканского наркокартеля "Синалоа", однако вскоре после серии крупных арестов членов картеля, сотрудники правоохранительных органов связались с Веддингом и сообщили ему о наложенном аресте на крупные суммы его активов. В итоге агенты ФБР надели на Веддинга наручники и переправили канадца в Калифорнию, где он в федеральном суде отказался признать вину по 17 обвинениям, включая убийство.

7 марта 2025 года ФБР внесло Веддинга в список десяти самых разыскиваемых преступников. По обвинению в организации транснационального оборота наркотиков - сотни килограммов кокаина поставлялись из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в другие штаты США и Канаду. Кроме того, утверждалось, что Веддинг был вовлечен в организацию ряда убийств, связанных с контрабандой наркотиков.

Веддинг в 2002 году принимал участие в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в соревнованиях по сноуборду и занял итоговое 24-е место.