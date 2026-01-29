NY Post: в Нью-Йорке автомобиль несколько раз врезался в синагогу

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Yuki Iwamura, архив

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль несколько раз протаранил синагогу в районе Бруклин города Нью-Йорка, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила газета New York Post.

Водителя машины задержали, он объяснил произошедшее тем, что автомобиль занесло в сторону входа в синагогу. Вместе с тем, указывает издание, транспортное средство как минимум четыре раза врезалось в двери здания. Полиция расследует инцидент.