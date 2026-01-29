ТАСС: миллиардер Цимбаев готов сотрудничать с СК по делу об убийствах

Совладелец универмага "Московский" заявил, что выступает за помощь следствию в установлении всех обстоятельств преступления

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Совладелец универмага "Московский" миллиардер Валерий Цимбаев, который обвиняется в причастности к двум заказным убийствам, готов давать показания по этому делу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Цимбаев готов сотрудничать со следствием, в том числе давать показания по делу. Он заявил, что выступает за помощь следствию в установлении всех обстоятельств преступления", - сказал собеседник агентства. По его словам, относительно признания вины позиция Цимбаева не поменялась, миллиардер подчеркивает, что не считает себя виновным в инкриминируемых деяниях. "Он также утверждает, что никогда не общался с бывшим председателем совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергеем Липатовым", - отметил собеседник ТАСС. По версии следствия, озвученной ранее, Цимбаев и Липатов были связаны с одними и теми же людьми, которые совершали заказные убийства в Подмосковье.

В декабре Басманный суд Москвы продлил миллиардеру срок содержания под стражей.

Ранее Цимбаев заявлял, что никогда не был знаком ни с другим обвиняемым по делу Олегом Рамазановым, ни с потерпевшим экс-советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. Вину по этому и другим эпизодам заказных убийств обвиняемый Рамазанов не признает.

По версии следствия, исполнителями заказных убийств являлись в том числе экс-сотрудники СОБР "Рысь".